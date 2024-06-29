"الثقافة" تعلن فتح باب التقديم فى مسابقة "مصر ترسم".. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، عن فتح باب المشاركة في مسابقة "مصر ترسم" للأطفال والشباب، وذلك ضمن مبادرة "مصر تبدع" التي تُطلقها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستهدف الفئات العمرية من 5 إلى 12 عاما، ومن 13 إلى 18 عامًا، ومن 19 إلى 27 عامًا، ويبدأ التقديم يوم الإثنين 1 يوليو 2024، وينتهي في يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024؛ حيث تهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتنوعة، وتشجيع الإبداع الفني لدى الأطفال والشباب، مع دمج ودعم ذوي الهمم.

وبحسب بيان وزارة الثقافة، تستهدف مسابقة "مصر ترسم" المشاركة فى عدد من الموضوعات؛ من أبرزها:" التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية، أثر التغيرات المناخية على البيئة، المشروعات القومية، أفكار غيجابية من قصص او روايات أو كتب، السير الذاتية للشخصيات البارزة، أما عن المشاركة المشاركة فهي تتمثل في أعمال مسطحة (رسم، تصوير، تصوير فوتوغرافي)، وأعمال مجسمة (نحت، خزف)، وأعمال مركبة (باستخدام أي نوع من الخامات)، و ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم × 50 سم ولا تقل عن 17 سم × 25 سم، وألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50 سم (طول) × 50 سم (عرض) × 50 سم (ارتفاع)، أما بالنسبة للأعمال المسطحة، يجب تقديم اللوحة الورقية فقط دون أي إخراج أو إطار خارجي، كما يُسمح بتقديم عملين كحد أقصى، وتترك القرارات للجنة التحكيم النهائية وهي قرارات غير قابلة للطعن.

كيفية التقديم

تقديم العمل الفني إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينة المتسابق، أو أي قطاع من قطاعات وزارة الثقافة مع الإشارة إلى ذلك في استمارة التقديم، وإرسال العمل بالبريد السريع إلى قصر ثقافة الطفل، أو إرسال العمل بالبريد الإلكتروني [email protected]

المرفقات المطلوبة

تسجيل استمارة اشتراك مسابقة “مصر ترسم”، ونسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية وصورتان شخصيتان، وبطاقة تعريف للمتسابق (لا تزيد عن نصف صفحة)، واسطوانة مدمجة تحمل صور للعمل الفني.

الجوائز

ييفوز المتقدمين للمسابفة بعدد من الجوائز المادية تتمثل في:المركز الأول 25 ألف جنيه، ويفوز المركز الثاني 20 ألف جنيه، والمركز الثالث 15 ألف جنيه، والمركز الرابع 10 آلاف جنيه، والمركز الخامس 8 آلاف جنيه، والمركز السادس 7 آلاف جنيه، والمركز السابع 6 آلاف جنيه، والمركز الثامن 5 آلاف جنيه، والمركز التاسع 4 آلاف جنيه، والمركز العاشر 3 آلاف جنيه، وتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين، وإقامة معرض فني لأعمال الفائزين.