السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اهتمام أوروبى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات المغذية للمصانع الكبرى

جريدة الدستور

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مكاسب وفرص  كثيرة حققها القطاع الخاص المصرى بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى متوجها بالشكر للحكومة التى دعت جميع ممثلى منظمات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للمشاركة فى هذا الحدث الاقتصادى الكبير وأعطت لهم الفرص لعقد لقاءات ومشاورات  عديدة مع عدد من المسئولين والمستثمرين الأوروبين.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن المشاركين الأوروبين فى المؤتمر كانوا أكثر حرصا على عقد لقاءات جانبية عديدة مع المستثمرين المصريين والحديث حول الفرص الاستثمارية التى يتطلعون إليها فى مصر، مشيرا إلى الاتفاق على عقد لقاءات خاصة أخرى بعد المؤتمر واستمرار العلاقات بينهم لبحث سبل التعاون المتاحة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذ على اهتمام العديد من المسئولين الأوروبيين الذين ناقشوا مع أعضاء الاتحاد  القضايا المتعلقة بتنمية الاستثمار الصغير والمتوسط وأهم التحديات الموجودة بهدف ضخ استثمارات خاصة جديدة ومساعدة مصر على إنشاء قاعدة تصنيعية كبيرة  متخصصة فى الصناعات المغذية للمصانع الكبرى  وفقا للمعايير الأوروبية.

وأشار السقطى إلى أن الاجتماعات التى تمت على هامش المؤتمر بين المستثمرين المصريين والأوروبين أكدت لنا أن جميع بلدان العالم تعانى من التوتر الاقتصادى والسياسى وأن تذبذب الثقة فى الاقتصاديات المحلية لا يقتصر على مصر فقط ولكنه يشمل جميع دول العالم الكبرى قبل الصغرى، مؤكدا أن  جميع المستثمرين المصريين أصبحوا أكثر ثقة فى اقتصادنا الداخلى بعد الاعلان عن هذا الكم الكبير والغير مسبوق  من الاستثمارات الأوروبية المرتقب ضخها فى مصر خاصة وأن الأوروبيين لا يقومون بأى من تلك الخطوات الاستثمارية إلا بعد دراسات واجراءات دقيقة لكل الأبعاد المتعلقة بواقع ومستقبل مشروعاتهم.

وأضاف أن المستثمرين الأوروبين كان لهم بعض التساؤلات والتعليقات حول بعض آليات الاستثمار في مصر وتحدثوا مع نظراءهم المصريين حول مدى إمكانية تحديث بعض التشريعات والقوانين والاسراع من عمليات الميكنة والتخلص من المتطلبات البيروقراطية التى تضيف بعض الأعباء على المشروعات الاستثمارية وتم التأكيد لهم بأنه سيتم رفع هذه المناقشات الى المسئولين فى أسرع وقت.

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