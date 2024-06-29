نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

أنهى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024 للشعبة الأدبية، وامتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 الشعبة العلمية.

ويستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية من امتحانات الدور الأول 2023/2024.

المراجعة النهائية.. نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

ويتخذ الطلبة والطالبات من نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023 مراجعة نهائية في مادة اللغة الإنجليزية استعدادا لآداء امتحان الدور الأول 2023/2024.

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

نموذج امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

الامتحان مكون من 37 سؤالا بمجموع 50 درجة.

18 سؤال اختيارى ب 23 درجة.

5 اسئله بدرجتين و13 سؤال بدرجة.

2 سؤال قراءه عليهم 15 درجة.

الترجمه عليها 4 درجات وهما 4 أسئلة اختيار من متعدد.

المقالي: سؤالين قصة بـ4 درجات وسؤال الـEssay بـ4 درجات.

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توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

يتم توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 في جميع المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة، موزعة كالتالي:

22 درجة للنّحو.

17 درجة لقطعتي القراءة.

12 درجة للنص الشعري.

12 درجة للنص النثري.

8 درجات للتعبير.

5 درجات للأدب.

4 درجات لأسئلة القصة.

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

المواد العلمية (مثل الفيزياء والكيمياء واحياء وجولوجيا): 60 درجة.

المواد الأديبة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

التاريخ: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

الجغرافيا: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

مواد شعبة علمي رياضة

الرياضة البحتة “مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل” بمجموع 60 درجة

الجبر: 15 درجة.

الهندسة الفراغية: 15 درجة.

التفاضل: 15 درجة.

التكامل: 15 درجة.

والرياضة التطبيقية “مادتي الاستاتيكا والديناميكا” بمجموع 60 درجة

الرياضيات التطبيقية: تشمل الاستاتيكا والديناميكا، وتُخصص لها 60 درجة موزعة كالتالي:

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.