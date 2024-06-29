السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل، ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"الطعامة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس ماستر أمير محروس.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور.

 

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

الطعامة تامر حسين عمرو دياب عزيز الشافعي آدم بورت النجم عمرو دياب

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