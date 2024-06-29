كاتب صحفى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يسهم فى تدفقات النقد الأجنبى

أوضح أحمد زغلول، الكاتب الصحفي، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، قائلًا: "إن هذا المؤتمر يعتبر ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية؛ سواء إصلاحات تشريعية ميسرة للاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاح النقدي وتحرير سعر الصرف".

وأضاف زغلول خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أن مثل هذه الإجراءات تعطي طمأنينة أكبر للمستثمر الأجنبي تجاه هذا الاقتصاد القائم على سعر صرف حقيقي، وليس سعر صرف مدعوم أو مدار ويمكن أن يتحرك بشكل عنيف، وبالتالي في حالة دخولهم إلى السوق يمكن أن يترتب عليه الإضرار بمصالحهم.

وتابع أن الإصلاح النقدي والاقتصادي في غاية الأهمية، لأنه يبعث برسائل الثقة للمستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر بما يحتويه من اتفاقيات مهمة مثل توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار يورو، وهي ما تعتبر قيمة استثمارية ضخمة جدًا، وفي خلال الفترة القادمة ومع الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص المصري والحكومة المصرية في سبيل هذه المشروعات وتوقيع الاتفاقيات النهائية مع الشريك الأوروبي سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي.