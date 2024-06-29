رمضان عبدالمعز: عليك بالصلاة على النبى للانتصار على آلامك وأحزانك وشدائد الدنيا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز: "إذا أردت أن تنتصر على آلامك وأحزانك وشدائد الدنيا وصعابها عليك أن تسير وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة عليه".

وأضاف عبدالمعز، اليوم السبت، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "دي إم سي": "لما أبي ابن كعب بيقول له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي ودعائي، فقال له الرسول ما شئت، فقال يا رسول الله الثلث.. أصلي عليك ثلث وقتي، فرد عليه النبي قائلًا هو خير وإن زدت فهو خير لك".

وتابع: "الصلاة على النبي خير لك وليس للنبي ليه؟ إحنا مش نزود للنبي حاجة ليه؟ لأن ربنا صلى على النبي أنا وأنت صلاتنا تعمل ليه يعني؟.. إذا كان ربنا بيصلي عليه.. أنا وحضرتك إيه تكون صلاتنا؟ ولا حاجة.. صلاتنا عن النبي اللهم صلّ عليه دي لينا إحنا مش للنبي، لأنه ليس بعد صلاة الله صلاة، حيث قال الله: "ورفعنا لك ذكرك".

واستكمل: "فرد النبي على أبي بن كعب وقال له "إذًا تكفى همك ويغفر ذنبك"، ولو محزن صلّ على النبي ومشاكلك كلها هتتحل".