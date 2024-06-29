مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يجري على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقبل قليل قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، باستهداف منزل في منطقة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهيد على الأقل وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح شديدة الخطورة.

وأضاف "جبر"، أن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وصل إليه أكثر من شهيد وعدد من الإصابات، بعدما قصفت المدفعية الإسرائيلية تجمعًا للمواطنين في منطقة حي التفاح في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

ونوه بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت القذائف بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة غزة وتحديدًا حي الشجاعية والزيتون، كما أن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة لم تسلم من القصف، حيث شهدت منطقة المواصي إطلاق نار مكثف وقدائف من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي عاودت التوغل في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية، أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد موجة النزوح بشكل واضح وكبير من هذه المنطقة.