السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب بيان مجلس الإدارة.. مدرجات الزمالك خاوية فى مباراة سيراميكا كليوباترا (صور)

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

شهد ستاد القاهرة الدولي، غياب جماهير الزمالك عن مواجهة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا التي انطلقت منذ قليل في إطار مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وجاءت مقاطعة الجماهير عن حضور المباراة، اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بالعودة للمشاركة في مباريات الدوري المصري الممتاز، والتراجع عن قرار عدم خوض المباريات إلا بعد خوض المؤجلات وتحقيق مطالب النادي.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز قد أعلن عن التشكيل الذي يخوض به الفريق الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

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