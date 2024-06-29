تجديد حبس 20 متهمًا باستعراض القوة بالأسلحة وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية 

قررت محكمة مستنأف جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدى، رئيس المحكمة، تجديد حبس 20 شخصًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء وقتل المجني عليه "م.ص.س" في مشاجرة شرق المدينة.

أصدر القرار المستشار محمد هيثم مزيد والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة أحمد عبدالوهاب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بمشاجرة بمنطقة خورشيد الزوايدة بدائرة القسم.

كشفت التحريات، عن أنه عقب تلقي قسم شرطة المنتزة ثالث عددًا من البلاغات والاستغاثات من الأهالي، بمنطقة خورشيد عزبة الزوايدة بوجود مشاجرة بين بعض الأشخاص سيئ السمعة والمعروف عنهم ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين واستخدامهم العنف ضد بعضهم البعض، مما أثار حالة من الذعر والفزغ بين المواطنين، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء والصدادات الحديدية وزجازجات فارغة وحجارة، وكذلك ألعاب نارية شماريخ لاعتراض المارة بالمنطقة.

وتبين من التحقيقات قيام كل من طرف أول "س.ع.ش" و"ب.ع.ش" و"ع.ا.م" و"ا.ع.ع" و"م.م.ع" و"م.ح.ع" و" ع.ح.ع" و"أ.ص.م" و"ع.م.ع" و"م.ع.ع" وبين كل من "ف ر.ع" و" م.ر.م"و" م.ع.ال" و"ع.ص.ف" وش" و"ي.ج.ر" و"س.ه.م" و" ف.ع.س" و"ك.ا.س"و "ع.ج.ر" و" م.ر.ع" بقيامهم بأعمال البلطجة وفرض السيطرة، ما أدى إلى مصرع المجني عليه "م.ص.س".

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزة ثالث لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر، بالواقعة النيابة التحقيق وبعرضهم على المحكمة الجنايات قررت حبسهم في جلستهم المنعقدة.