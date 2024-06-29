السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ودعوات تحريضية بـ الإسكندرية

جريدة الدستور

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.

 

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة.

 

وقام أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بفبركة مقطع صوتى غير حقيقى وإضافته لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

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