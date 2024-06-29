السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين تجيب.. ما هى تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد قرار وزير التموين اليوم؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 22 لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم بشأن تحديد سعر تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم.

يشار إلى أن جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم يزن 100 كيلوجرام، يتم إنتاج منه 1450 رغيفًا بسعر 20 قرشًا.

حيث جاء في المادة الأولى: أن تكون تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم في حالة أن يكون نوع الوقود سولار: خبز ماو طري بتكلفة 380 جنيهًا، خبز ملدن بتكلفة تصنيع 410 جنيهات، خبز مجر 332.5 جنيه.

وتكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم في حالة أن يكون نوع الوقود غاز طبيعي: خبز ماو طري بتكلفة 263.5 جنيه، خبز ملدن 265 جنيهًا، خبز مجر بتكلفة 226 جنيهًا.

مع إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز كل بداية سنة مالية أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تقرير مفصل لها، عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية، وهي الفترة من  يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024.

 "الدستور" يستعرض خلال السطور التالية تخطيط التموين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي.

بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلًا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز، وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

 

تم تنفيذ المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى:

تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (3394) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية، والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. 

المرحلة الثانية:

تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيًا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية.

مخابز تم تحويلها من سولار إلى الغاز: 3271 مرحلة أولى و634 مرحلة ثانية بإجمالى 3905 مخابز.

مخابز تم تنفيذ تركيبات داخلية وخارجية لها: 3339 مرحلة أولى و751 مرحلة ثانية بإجمالى 4090 مخبزًا.

مخابز تم تنفيذ شبكات أرضية لها: 3381 مرحلة أولى و791 مرحلة ثانية بإجمالى 4172 مخبزًا.

وتدعم الدولة رغيف الخبز، ففي الموازنة  الجديدة لدعم رغيف الخبز بقيمة 90.756 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم دقيق المستودعات بـ5.248 مليون جنيه، فضلًا عن دعم نقاط الخبز  10 قروش/ رغيف في 20.460 مليار رغيف بقيمة 640. 2 مليون جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع الجنيه والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر.

تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز 

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار - غاز)، وذلك طبقًا للتوجيه الوزاري رقم (11) لسنة 2024.

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام، الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها (السولار)، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود (السولار) في عملية.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو طري 20.89 قرش، والصافي 15.48 قرش.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو ملدن 23.03 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 17.62 قرش.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف الخبز المجري 20.28 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 14.83 قرش.

كما أوضحت التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص)، بالإضافة إلى سداد الجزء المخصوم من تكلفة تصنيع الخبز لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) عن كل رغيف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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Screenshot_٢٠٢٤٠٦٢٩_١٦١٥٣٤_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٤٠٦٢٩_١٦١٥٢٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٤٠٦٢٩_١٦١٥٢٩_Samsung Notes
وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم الدقيق للخبز المدعم الدقيق المستخدم جوال الدقيق للخبز المدعم

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