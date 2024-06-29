"التعليم" تفجر مفاجأة عن جروبات الغش الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أغلقت على مدار الفترة الماضية 100 جروب غش إلكتروني خاصة بـامتحانات الثانوية العامة، متنوعة بين تطبيقات تليجرام وواتساب وفيسبوك.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن أقل جروب به من 5 آلاف لـ10 آلاف عضو.

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات قوية ورادعة بشأن حالات الغش الإلكتروني، مردفًا: "الجروبات تنشأ في أقل من دقيقة، لكن دورنا الرصد والمتابعة وإغلاق الجروبات".

وطالب أولياء الأمور، والطلبة بعدم الانجرار إلى الانضمام لتلك الجروبات، لأنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة، ويعرضون مستقبلهم للخطر.

ولفت إلى أن اليوم تم رصد 5 حالات غش في مادتي الفيزياء والتاريخ، وتم تحرير محاضر غش على الفور.

وأوضح أن الطلاب الذين يتم ضبطهم، تحرر ضدهم محاضر غش، ويحرمون من المادة التي تم ضبطهم يغشون فيها، ويكمل امتحاناته، لكن قد يفاجأ بتطبيق عقوبة عليه أن الامتحانات التي خاضها لاغية، وقد يحرم من امتحانات العام المقبل وفقًا لنتيجة التحقيق.

اقرأ أيضًا: