ضبط 4 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).



وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.