السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اقتصادية الشيوخ": مؤتمر الاستثمار بوابة شراكة بين القطاع الخاص ودول الاتحاد الأوروبي

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الفعاليات التى شهدها  مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، والذى انطلقت فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صادر عنها اليوم، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عددا من المجالات المهمة من بينها السياحة والتحول الرقمي والطاقة مما سيساهم في أحداث شراكات مستقبلية بين القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم شملت تعزيز القدرة  الصناعية لإنتاج اللقاحات والأدوية المحلية، من خلال المنحة التى تم التوقيع عليها مع الجانب الأوروبي بواقع 3 ملايين يورو.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية اللقاءات التى تمت بين الجانبين المصري والأوروبي؛ لزيادة فرص توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء، وكذلك دعم الاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم وتعميق صناعة السيارات فى مصر.

كما أشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم بمنحة تقدر قيمتها 8 ملايين يورو بغرض تنفيذ أنشطة تستهدف حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال.

وشددت على أن نتائج المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي سيكون لها أثر كبير فى دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار وجلب الاستثمارات والتنمية مما يساعد في خلق عمل للشباب.

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سياسيون وخبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة

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"الشعب الجمهورى": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر

النائبة ريهام عفيفي اللجنة الاقتصادية مجلس الشيوخ الاستثمار المصري الاوروبي عبدالفتاح السيسي

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