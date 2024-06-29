المشدد لـ5 متهمين فى قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات و5 سنوات لـ 5 متهمين، وبراءة 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق، بعدما تم حجز الجلسة السابقة.

وجاءت أسماء المتهمين في القضية رقم 11917 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر وفق أمر الإحالة، م.ح - و"م.س" و"ع. ح" و" ع.ج" و"س. ح " و" م.ع " و" م.م" و"ز.ع" و"م.س" وه.ع".

كانت أفادت النيابة العامة بأن المتهمين في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفى نجل وزير الصحة الأسبق، إذ إنه على إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلا عصابيا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططا محكما بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم.

بدأوه باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل وجود المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم نقلوه بواسطة مركبته ومركبات أخرى، مهددين إياه بواسطة السلاح الأبيض - محل الوصف الرابع - لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة - منطقة بشتيل - أوسيم - الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل وجود المتهمين من الثامن للعاشر - والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.