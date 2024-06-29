اتخاذ قرار فوري.. "التعليم" توجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

طمأن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بشأن امتحان الفيزياء، قائلا إن الوزارة رصدت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي، تتراوح بين صعوبة الامتحان، ووجود أخطاء في أسئلة امتحان الفيزياء.

ووجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، رسالة طمأنة لكل الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة ستراعي جميع الشكاوى، وأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجه اللجنة الفنية أن ترسل تقرير الأخطاء أو عدم مطايقة الامتحان للمواصفات بأسرع وقت، لاتخاذ قرار على الفور.

وأردف: "مصلحتكم في الأولوية، وأي خطأ، الوزارة لن تتنازل عن حق الطلاب فيه، سيتم إعداد التقرير بلجنة متخصصة ومحايدة، ويشمل تفاصيل دقيقة عن كل ما جاء في ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة، ولو توجد أسئلة تتحمل أكثر من اختيار في المتعدد سيتم مراعاة ذلك، وسنعلن البيان فور انتهاء اللجنة الفنية من تقريرها".

وختم: "لا تقلقوا، نضع في الاعتبار كل ما تم تلقيه من شكاوى، وتقرير اللجنة سيكون في صالح الطلاب".

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