السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى القاهرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة، حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (8) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط (8) أشخاص من المشرفين على تلك المراكز لوجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

 


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الامن العام مديرية امن القاهرة المراكز العلاجية غير المرخصة

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