ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى القاهرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة، حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (8) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط (8) أشخاص من المشرفين على تلك المراكز لوجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.