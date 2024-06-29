احذر.. استخدام المكياج على البحر يتسبب في مشكلات خطيرة

يمكن أن يكون استخدام المكياج على البحر له العديد من المخاطر التي قد تؤثر على صحة الجلد والبشرة، وبحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي فهناك بعض المخاطر من استخدام الماكياج على البحر والتي تتمثل في الآتي:



مخاطر استخدام المكياج على البحر



يعتبر البحر وجهة محببة للكثيرين خلال فصل الصيف للاستمتاع بالشمس والماء، ومع ذلك، قد يتعرض الجلد والبشرة لمخاطر عديدة عند استخدام الماكياج أثناء التواجد على الشاطئ.

يشمل ذلك تأثيرات ضارة قد تنتج عن التعرض لأشعة الشمس، المياه المالحة، والرطوبة العالية، سنستعرض في هذا الموضوع أبرز هذه المخاطر وكيفية تفاديها.

انسداد المسام

المكياج يمكن أن يسبب انسداد المسام، وخاصة في بيئة رطبة مثل الشاطئ، عندما يتفاعل الماكياج مع العرق والزيوت الطبيعية التي يفرزها الجلد، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور حب الشباب والبثور.



تهيج البشرة

المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل قد تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مما يؤدي إلى تهيج البشرة واحمرارها، هذا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة.

تأثيرات ضارة على العيون

استخدام الماكياج حول العينين أثناء السباحة يمكن أن يؤدي إلى تلوث العينين بالماء المالح، مما يسبب تهيج العين واحتمالية الإصابة بالتهابات.

تلطخ الماكياج

في بيئة بحرية رطبة، يكون الماكياج أكثر عرضة للتلطخ والتسرب، مما قد يجعل مظهرك غير مرتب، هذا يشمل مسكرة العين وأحمر الشفاه وغيرها من المنتجات.

تلف المكياج

المياه المالحة والرطوبة العالية يمكن أن تؤدي إلى تلف منتجات الماكياج نفسها، مما يجعلها أقل فعالية ويؤثر على جودتها عند استخدامها لاحقًا.

استخدام منتجات مقاومة للماء

يمكن أن تكون المنتجات المقاومة للماء خيارًا أفضل للشاطئ، حيث أنها تميل إلى البقاء لفترة أطول وتكون أقل عرضة للتلطخ.

استخدام واقي الشمس

استخدام واقي شمس مناسب يمكن أن يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويقلل من احتمالية تهيج البشرة الناتج عن التفاعل مع الماكياج.

تجنب المكياج الكثيف

يفضل تجنب وضع كميات كبيرة من الماكياج على الشاطئ، والاكتفاء بمنتجات خفيفة تساعد على الحفاظ على مظهر طبيعي وأنيق.

باتباع النصائح الوقائية واختيار المنتجات المناسبة، يمكن الاستمتاع بوقت الشاطئ بدون القلق من الأضرار التي قد يلحقها الماكياج بالبشرة.