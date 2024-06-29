السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الشوادفى يوضح أهمية مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تتجلى أهميته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية  أورسولا فون دير لاين، لافتًا إلى أن رئاستهما للمؤتمر تعكس درجة الأهمية ودرجة البعد السياسي الاستراتيجي.

وأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أن مصر والاتحاد الأوروبي دولتان مشاطئتان لإقليم البحر المتوسط، لافتًا إلى أن من مصلحة الطرفين أن يكون هناك تعاون مشترك وهناك رؤية استراتيجية مشتركة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بكيانه الكبير باعتباره يتبوأ ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن وهو أكبر مشارك في مجموعة السبع وأكثر الدول المشاركة للعشرين، وبالتالي عندما يتم الاستثمار الأوروبي في مصر، فإنه في هذه الحالة يجب أن نطمئن ونُطمئن أهالينا بالاقتصاد المصري القادم، لأن هذه الدول ليست عاطفية وهذا الاتحاد ليس عاطفيًا، لأنه يتمسك بالرشد الاقتصادي، وهذا يعني أنه درس الوضع والاقتصاد المصري والجهود المصرية خلال السنوات السابقة، وتأكد أنه يمكن من خلال التعاون المشترك أن تحدث منافع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية. 

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية الدكتور محمد الشوادفي

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