السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على شابين قتلا زميلهما وإلقاء جثته بالطريق بالدقهلية

حبس
حبس

تمكنت رجال المباحث بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شابين متورطين فى قتل سائق زميلهما، وإلقاء جثته على الطريق بمركز أجا، وذلك بغرض سرقة مبلغ مالى حصيلة بيع بضاعة.

 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقى على الطريق.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشاب يدعى محمد. ح، ويبلغ من العمر 22 عامًا، سائق، مقيم قرية بقطارس التابعة للمركز، ومتغيب عن منزله.

 

بالفحص تبين أن وراء الواقعة اثنين من زملائه يعملان معه، وهما م.ر.ق.، وم.م.، مقيمان بقرية شنيسة التابعة لمركز أجا، حيث كشفت التحريات، أن المتهمين يعملان مع المجني عليه، وكانا معه أثناء تسليم بضاعة، وعقب عودتهم افتعلا معه مشاجرة، وتعديا عليه بسلاح أبيض، وسرقا المبلغ المالي، وألقيا جثته على الطريق وفرا هاربين.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رجال المباحث محافظة الدقهلية إلقاء القبض على شابين متورطين فى قتل سائق زميلهما إلقاء جثته على الطريق بمركز أجا سرقة مبلغ مالى

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