المصيلحى: توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل لـ3 ملايين و551 ألف طن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى استمرار العمل في بعض المواقع ببعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها وكامل أعضاء لجانها.

وأكد أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثنى على موافقه مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل لـ2000 جنيه للإردب، مثمنًا جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وذكر أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل لـ6.6 شهر، كاشفًا عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.

ولفت إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

من جانبه صرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

وأكد أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، منوهًا بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.

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