السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "نويت أعانده" من ألحان كاظم الساهر

جريدة الدستور

طرحت النجمة لطيفة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خامس كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" وهي أغنية "نويت أعانده"، التي تتعاون فيها مع الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد والقيصر كاظم الساهر ومن توزيع إبراهيم راديو.

الأغنية تميل للطابع الطربي، وقد راهنت لطيفة عليها ضمن أغاني الألبوم الجديد، واختارت أن تصورها مع المخرج جميل جميل المغازي، ولاقت الأغنية اشادات كبيرة فور طرحها منذ أيام عبر كافة منصات الموسيقى، ليظهر اليوم الكليب ويزيد من نجاحها.

وكشفت النجمة لطيفة في تصريحات صحفية، أنها راهنت على الأغنية الطربية ضمن أغاني الألبوم الجديد، مؤكدة أنها تقدم ألبوم متنوع يضم كافة الأشكال الموسيقية، ويتناسب مع كافة الأجيال، ولذلك قررت أن تقدم أغنية "نويت أعانده" وصورتها بشكل متطور جديد يتناسب مع العصر.

أردفت لطيفة أن الأغنية تعيد لها ذكريات مميزة في مسيرتها، لأنها من كلمات الشاعر المبدع الراحل عبد الوهاب محمد، وألحان الفنان الكبير كاظم الساهر، مؤكدة أنها تعاونت معهم كثيرا خلاب مسيرتها وحققت نجاحات كبيرة برفقتهم.

 

جدير بالذكر أن لطيفة حققت بألبوم "مفيش ممنوع" خلال 5 أيام فقط، ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل حصد الإشادات والمشاهدات يوميا، بالتزامن مع طرح الأغاني بطريقة الفيديو كليب، بعدما طرحت الألبوم كاملا عبر منصات الموسيقى.

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النجمة لطيفة لطيفة ألبومها الجديد مفيش ممنوع أغنية نويت أعانده نويت أعانده

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