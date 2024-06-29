السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلماني لإعفاء الشركات والمستثمرين العاملين بمجال الألواح الشمسية من الضرائب

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها قدمت طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت العسيلي في بيان لها، إن مصر تمر بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز مما يؤثر على استمرارية الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية، ولابد من تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الألواح الشمسية لتحفيزهم على إتاحة ألواح شمسية مما يقضي على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشاركة البنوك المصرية في التمويل بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة بالاستناد على مبادرة البنك المركزي، لرفع الرسوم الضخمة لهيئة الطاقة المتجددة علي تركيب الألواح الشمسية، مشددة على ضرورة الزام اصحاب المشاريع الزراعية لاستخدازام الطاقشة الشمسية، وإلزام أيضا أصحاب الكومباوندات الجديدة علي استخدام الطاقة الشمسية.

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النائبة نجلاء العسيلي لجنة التعليم مجلس النواب رئيس البرلمان انقطاع التيار الكهربائي

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