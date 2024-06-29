"نحن فى حالة حرب".. استنفار حكومى فى لبنان بسبب عدوان إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن في لبنان حالة أشبه بالاستنفار الحكومي في الجنوب اللبناني اليوم كانت هناك زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى القطاع الغربي.

وأضاف "سنجاب"، أنّ كانت هناك زيارة أيضًا لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلب إلى القطاع الغربي وزيارة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حيث تهدف هذه الزيارات للاطلاع على واقع ما يعيشه اللبنانيون في الجنوب اللبناني وخصوصًا أن هناك امتحانات رسمية تجري هناك، وسط حالة من الترقب والاستنفار الكبير لإتمام هذه الامتحانات وأيضًا الوقوف على جهزية القطاع الطبي الذي يعاني بشكل كبير جدًا على مدارالأشهر القليلة الماضية بسبب العمليات التي تجري هنا في الجنوب اللبناني.

ونوه بأنه بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، نزح أكثر من 150 ألف نازح من البلدات الحدودية الجنوبية إلى مختلف المناطق الأكثر أمنًا في الجنوب، وتحديدًا في بلدة تبنين التابعة لمحافظة النباطية.

وأشار إلى أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يشهد هدوءًا حذرًا، عكس الأمس الذي شهد عددًا من العمليات العنيفة من قبل حزب الله، والغارات الإسرائيلية.