السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبدالمعز: "يا أيها الذين آمنوا" أول نداء من الله للمؤمنين

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن المؤمنين لهم 89 نداء في القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا"، حيث كان أول نداء "يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا"، فيجب على الإنسان أن يضبط كلماته حتى تدور كل كلماته في فلك طاعة الله.

وأضاف عبدالمعز، اليوم السبت، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "دي إم سي": "قبل الإنسان ما يتكلم الكلمة يوزنها تنفع أو ما تنفعش.. فلولا الكلام لما تبين الهدى وتعطلت في ديننا الأحكام، فزِن الكلام إذا أردت تكلمًا ودع الفضول ففي الفضول ملام".

وتابع: "يعني قبل لما تتكلم كلمة أوزنها أشوف الكلمة دي تنفع أو متنفعش وده كان أول نداء في القرآن.. القرآن بيقولنا نقول إيه وما نقولش إيه.. بينادي المؤمنين بس النداءات دي حصرية للمؤمنين".

الاستعانة بالله

وأوضح، أن النداء الثاني يقول الله تعالى فيه "يا أيها الذين آمنوا استعينوا"، أي اطلب العون والمدد من الله بالصبر والصلاة، مشيرًا إلى أن الله قال بعد ذلك "إن الله مع الصابرين".

واستكمل: "لما يبقى ده تاني نداء في القرآن كله للمؤمنين الصالحين يا أيها الذين آمنوا الاستعانة بالله، فالنبي لما يقول لنا استعن بالله مش يبقى في عجز ومش هتحس إنك عاجز ومش قادر لأن الاستعانة تكون بربنا".
 

لعلهم يفقهون دي ام سي نداء المؤمنين القرآن الكريم

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