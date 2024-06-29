أشرف سنجر: ثورة 30 يونيو أعطت الرئيس السيسى كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، علي مبادئ ثورة الـ30 من يونيو التي عبر عنها الشعب المصري.

وقال خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن.

وأضاف أن ثورة الـ30 من يونيو المجيدة عبرت عن إرادة المصريين بهذا الكم الكبير للشارع أمام العالم جمعت كل المسارات الربيعية التي كانت تحاول أن تأخذ مصر لتقسيمها، لأن تكون شبه دولة أو ليس بدولة.

وأشار إلى أن المصريين رفضوا كل الادعاءات الديمقراطية تحت دعوة من الدول الغربية، وكانت هذه الادعاءات هو إبقاء الشعب المصري في حرب أهلية.