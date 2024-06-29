السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نشوب حريق به أمس.. الشريف يتفقد استاد الإسكندرية الرياضى الدولى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غرفة التحكم الكهربائي باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بعد تصاعد دخان منها أمس خلال مباراة سموحة وبيراميدز، وذلك للاطمئنان على الوضع داخل الاستاد، والتأكد من جميع التجهيزات لاستقبال مباراة اليوم المقامة بين فريقي الاتحاد والداخلية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وصرح اللواء محمد الشريف، بأنه وقع أمس الجمعة ماس كهربائي في البرج الثاني باستاد الإسكندرية، وتم التدخل الفوري للسيطرة على الوضع، وعليه تم إيقاف المباراة بين فريقي سموحة وبيراميدز.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه لم يتم حدوث أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم حدوث بعض التلفيات البسيطة جارٍ إصلاحها بمعرفة المختصين.  

وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية للتحقيق وفحص الأسباب التي أدت إلى الماس الكهربائي، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن الماس ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام لطفي مدير عام استاد الإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش.

 

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشوب باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة بيراميدز أمام سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين.

وفور بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل إحدى غرف التحكم بملعب استاد الإسكندرية، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة، لحين السيطرة على الحريق.

محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية يتفقد الاستاد الرياضي
محافظ الإسكندرية مباراة اليوم الاتحاد والداخلية ستاد الإسكندرية ماس كهربائي مباراة سموحة وبيراميدز

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