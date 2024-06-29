السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحياء الاتحاد العربي للخماسي الحديث.. واختيار مجلس إدارة جديد

إحياء الاتحاد العربي
إحياء الاتحاد العربي للخماسي الحديث واختيار مجلس إدارة جديد

عقد الاتحاد العربي للخماسي الحديث اجتماعا لجمعيته العمومية، لإعادة إحياء نشاط الاتحاد المتوقف منذ فترة.
وعقد الاجتماع بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على هامش استضافة مصر لبطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، وبطولة افريقيا للعبة على ملاعب الأكاديمية.
وأقيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي  بحضور ممثلي 10 دول عربية من إجمالي 15 دولة هم قوام الجمعية العمومية للاتحاد.
والدول العشر الحضور هم:  السودان، ليبيا، سوريا، الكويت، الإمارات، السعودية، لبنان، البحرين، العراق، بالإضافة لمصر.
وتم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الموحدة لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية كلائحة يعمل بها الاتحاد العربي للخماسي الحديث، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على أن تظل مصر مقرا للاتحاد العربي للعبة.
حضر الاجتماع الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ورئيس الأوكسا، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وسيدو سيلفستر زاري رئيس الاتحاد الافريقي للخماسي الحديث.
وخلال الاجتماع تم اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس وليد خليل من مصر، وكل من رزان العايد من السعودية، ناصر الوليد من الكويت، العميد محمد جلال من البحرين نواب لرئيس الاتحاد، وعضوية كل من الدكتورة هدى المطروشي من الامارات، عبيد الحمور من السودان، فتحي يوسف من ليبيا، إبراهيم زين من لبنان، عمر عاشور من سوريا، مع الاحتفاظ بمقعد لفلسطين طبقا للائحة يحدد فيما بعد، وكذا مقعد لقطر يحدد فيما بعد.
ووقع الاختيار على الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري  ليكون أمينا عاما وأمينا للصندوق بالاتحاد العربي للعبة، بالإضافة لإختيار البطل الاوليمبي المصري أحمد الجندي رئيسًا للجنة اللاعبين بالاتحاد العربي للخماسي الحديث. 
من جانبه أعرب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث،  عن سعادته بتواجده في مصر ووسط أسرة الخماسي العربية والإفريقية والدولية المشاركة في بطولة العالم، حيث يعتبر نفسه أبا لكل أسرة الخماسي الحديث، مؤكدا أن الجميع سيظلون يعملون معا من اجل الارتقاء باللعبة.
كما أعرب اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ورئيس الأوكسا، والذي أعرب عن سعادته لحضوره إجتماع إعادة إحياء نشاط الاتحاد العربي للخماسي الحديث، والذي أسسه وكان رئيسا له حتى اليوم  ، مؤكدا أنه سيسعى بكل قوة لأن يتواجد الخماسي الحديث بدورة الألعاب العربية القادمة بالمملكة العربية السعودية، موجها الشكر للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة على نتائج مصر المتميزة في اللعبة، وحرص الاتحاد على استضافة البطولات الدولية.
من جانبه أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن سعادته، بإعادة إحياء نشاط الاتحاد العربي، موجها التهنئة لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد، معربا عن تمنياته أن تمارس جميع الدول العربية الـ 22 لعبة الخماسي الحديث.

واختتم العريان كلمته موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لكل الاتحادات الأفريقية والعربية التي تحتضن مصر مقرها وأيضًا دعمه الدائم واللا محدود للاتحاد المصري للخماسي الحديث.

العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان مهندس شريف العريان

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