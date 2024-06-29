السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سنجر: ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة.. وعبّرت عن طموحات الشعب المصرى

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو.

وقال خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة وعبّرت عن طموحات الشعب المصري.

وأضاف أن الوحدة الوطنية والحق في المواطنة أعادت هيبة الدولة واسترداد هويتها  بمبادئ ثورة الثلاثين من يونيو والتي سعى عبرها الشعب المصري.

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة، وإعادة الدولة بمؤسساتها.

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