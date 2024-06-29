السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف وثقت ريشة التشكيليين سقوط "الحاضنة الشعبية" للإخوان فى مصر؟

30 يونيو فى لوحات
30 يونيو فى لوحات أمير وهيب

يعد الفن وسيلة لحفظ الهوية، والحوار الحسي بين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا، ومن بين الفنون التي توثق بصريًا ما تمر به الشعوب والمجتمعات الفن التشكيلي الذى يتأثر بالأحداث وسرعان ما تترجمه ألوان مبدعيه فى لوحات تصلح للتأريخ لاحقًا.

ومن بين الأحداث التي تأثر بها الفن التشكيلي في مصر ثورة  30 يونيو 2013 وخروج ملايين المصريين على جماعة الإخوان؛ وهو خروج في دلالته يعبر عن سقوط "الحاضنة الشعبية" لتلك الجماعة بعد أن اتخذت من المظلومية خطابًا لها في وسائل إعلامها منذ عودتها فى النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضى وإلى الثورة الشعبية في الثلاثين من يونيو.

أمير وهيب.. لوحة 30 يونيو التي رسمها كرد فعل وكرد للجميل

من أبرز اللوحات الفنية التي وثقت ثورة الثلاثين من يونيو لوحة 30 من يونيو للفنان المصري أمير وهيب الذي زين بها  معرضه فى عام 2020؛ والتي قال عنها: ليس بالضرورة  أن يتاثر الفنان فى كل مجالات الفن، بأي حدث ويترجمه إلى "فعل " عمل فنى سواء كانت أغنية أو فيلم أو لوحة أو غيره، إلا اذا كان نابع من القلب لأن أهم حاجة فى الفن أن يكون صادر من القلب كفعل  طبيعى، لأن  الفعل عادة جميل والافتعال شىء قبيح.

43a9f658-7232-49a8-913e-b2a7b13cbe8d

وأوضح أمير وهيب، أن 30 يونيو  حدث في حد ذاته " فعل جميل " وهو صادر من قلب المصريين بمنتهى الطبيعية، مضيفا أنه رسمه كرد فعل وكرد للجميل، اللوحة تصور المشهد من الإسكندرية والناس مخيرين أمام البحر."

40 فنانا من 15 دولة يرسمون لوحة فنية احتفالا بذكرى 30 يونيو

فى الثلاثين من يونيو عام 2021، شارك 40 فنانا من 15 دولة في لوحة فنية رائعة على جزيرة «براديس» بشواطئ مدينة الغردقة، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة  30 يونيو، ضمن فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون والذي استضافته المدينة في دورته الرابعة، وتم اهداء اللوحة لمسؤولي الجزيرة بمناسبة احتفالات ذكري ثورة يونيو ليتم وضعها كنصب تذكاري يعكس عظمة مصر أمام السائحين الأجانب من زوار الجزيرة.

لوحة فنية على جزيرة براديس احتفالا بذكرى٣٠يونيو

أحمد خلف يحتفل بالذكرى العاشرة لـ30 يونيو

احتفل الفنان أحمد خلف بالذكرى العاشرة من ثورة الثلاثين من يونيو العام الماضى؛ حيث رسم كاريكاتير عن الذكرى العاشرة للثورة في كاريكاتيره ثورة 30 يونيو؛ والتي تعد بمثابة وسام على صدر كل مصري يفتخر ببلاده.

ثورة 30 يونيو
30 يونيو الفن التشكيلي أمير وهيب سقوط الحاضنة الشعبية جزيرة براديس كاريكاتيره ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

منى حلمى تستعيد ذكرى ثورة 30 يونيو وتكشف مشاركة نوال السعداوى فيها

مصطفى البلكى: جماعة الإخوان دفعت بالبلد لحافة الاقتتال الأهلى

الأكثر قراءة

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

بعد انقضاء مدة عقوبته.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

خبير تربوى يحلل صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه