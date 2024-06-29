صفاء أبو السعود تقدم الموسم الثالث من "يوميات صفصف" على راديو 9090

تواصل النجمة صفاء أبو السعود، تقديم حلقات المسلسل الإذاعي "يوميات صفصف" والذي قدمت منه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٤.

وأكدت صفاء في تصريحات صحفية، أن السبب وراء تقديمها موسم جديد هو نجاح الموسمين الأول والثاني من قبل خاصة ان العمل هو دراما اجتماعية عبارة عن مجموعة من أهم العادات والتقاليد الخاصة بالشعب المصري والعربي.

ويعرض مسلسل يوميات صفصف يومياً الساعة الخامسة عصراً على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"، بينما يعرض الساعة الرابعة والنصف علي راديو 9090.

المسلسل بطولة عدد من النجوم هم الفنان أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.