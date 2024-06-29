السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلدية المحلة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع إنبى بدون أهداف

مباراة بلدية المحلة
مباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي

واصل بلدية المحلة نزيف النقاط وتعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد السويس الجديد في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل، ليرتفع رصيد إنبي إلى 41 نقطة ويرتفع رصيد بلدية المحلة إلى 23 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وشهد ثلاث فرص للاعبي إنبي مقابل فرصتين أهدرهما محمد أميسي، لاعب بلدية المحلة، كما شهد الشوط الأول إنذارين لإسلام مرزوق وعبدالرحمن سمانة لاعبي بلدية المحلة.

كما حدث في الشوط الأول هاجم بلدية المحلة في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد أميسي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها عبدالعزيز البلعوطي حارس إنبي إلى ركنية.

في الدقيقة 57 أجرى سيد ياسين المدير الفني لإنبي التغيير الأول بنزول محمد شريف حتحوت بدلًا من يوسف لبيب وفي الدقيقة 68 أجرى أحمد كشري المدي الفني لبلدية المحلة تغييرين بنزول يوسف حسن ووحيد محسن بدلا من ماجد هاني وإسلام مرزوق.

في الدقيقة 72 دفع سيد ياسين بمحمد النحاس وفتحي السيد بدلا من محمد حامد ومصطفى شكشك واستمر الأداء السيىء من الفريقين دون خطورة على المرميين.

في الدقيقة 81 دفع سيد ياسين بأحمد يوسف وعلي أوسكار بدلًا من محمد ناصر مودي ومحمد حمدي وظهرت الخطورة مؤخرًا في الدقيقة 85 عندما مرر على أوسكار كرة عرضية سددها أحمد صبيحة برأسه فوق عارضة مرمى بلدية المحلة.

في الدقيقة 87 مرر السيد عوض كرة عرضية اصطدمت بمصطفى دويدار مدافع إنبي وتهيأت أمام عبد الرحمن سمانة الذي سددها في جسم عبدالعزيز البلعوطي.

حصل بنجامين إينوك لاعب البلدية على إنذار في الدقيقة 88 للخشونة مع علي أوسكار ومن الركلة الحرة مرر محمد شريف حتحوت الكرة داخل منطقة الجزاء سددها محمد النحاس برأسه بجوار القائم.

احتسب الحكم حمادة القلاوي خمس دقائق وقت بدل ضائع دفع خلالها أحمد كشري بكريم ممدوح ومحمد عادل أمو بدلًا من عبدالرحمن سمانة ومحمد أميسي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

دوري نايل بلدية المحلة انبى سيد ياسين أحمد كشري

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