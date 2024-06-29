السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل سيراميكا.. إيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك

إيبوكا
إيبوكا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، الزمالك، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري نايل.

ويقود هجوم سيراميكا في لقاء اليوم جون إيبوكا، بينما يبدأ في الوسط أحمد قندوسي وأحمد بلحاج ويجلس على مقاعد البدلاء محمد إبراهيم.

تشكيل سيراميكا.. إيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني، خالد صبحي، رجب نبيل، عبدالرحمن بودي

خط الوسط: إبراهيم محمد، صديق إيجولا، أحمد القندوسي، محمد عادل، أحمد بلحاج

خط الهجوم: جون إيبوكا

تشكيل سيراميكا

الزمالك يفتقد جهود 8 لاعبين

ويستعيد الزمالك جهود أربعة لاعبين، هم محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى وأحمد سيد زيزو، بينما يفتقد خدمات عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة وهم أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش وشيكابالا وسيف الجزيري وناصر منسي ومهاب ياسر.

ويواجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أزمة في مركز رأس الحربة لغياب الثلاثي سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا ولابديل أمامه سوى الدفع بيوسف أوباما، كما حدث في مباراتي المصري وفاركو.

ورغم وجود حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد فقط في قلب الدفاع، إلا أن جوزيه جوميز قام باستبعاد ياسر حمد وضم الصاعد أحمد رفاعي ليكون احتياطيا في هذا المركز.

والغريب أيضا أن جوزيه جوميز لم يفكر في الاستعانة برأس حربة من قطاع الناشين وتجربته في المباريات المابقية في الدوري بعد أن أصبحت تحصيل حاصل.

وسيعتمد جوزيه جوميز على طريقة 4- 3- 2- 1 وقد يتواجد ناصر ماهر على مقاعد البدلاء والدفع بزياد كمال في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا لمواجهة الكثافة الهجومية للاعبي سيراميكا كليوباترا.

الرمادي سيراميكا سيراميكا كليوباترا الزمالك دوري نايل

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