السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العربية للسياحة تبحث التعاون المشترك مع فرنسا لتبادل الخبرات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة؛ محمد نهاض قنصل عام جمهورية فرنسا بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف لتنمية التعاون الدولي مع الدول الرائدة في مجال صناعة السياحة ولبحث التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في عدة مجالات وهي تشمل (التدريب والتأهيل  - الاستثمارات - برامج الجودة - تبادل التجارب في مجال الأمن السياحي)، وكذلك تم الاتفاق لوضع خطة واستراتيجية لتنظيم مؤتمر مشترك للاستثمارات كل عامين بين الجانبين العربي والفرنسي والتعاون في برامج الجودة للمنشآت السياحية.

وقد أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن أنه قد سجلت عائدات السياحة الدولية في فرنسا رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام الماضي 2023، حيث أنفق الزوار الأجانب بحدود 63.5 مليار يورو محققة زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2022 وتُشير البيانات إلى أنّ إيرادات السياحة في عام 2023 قد ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بعام 2022، حيث وصل إنفاق السياح الأجانب إلى 56.7 مليار يورو في عام 2019 محققة المركز الاول عالميا في اعداد نمو السائحين حيث حققت بحدود 90 مليون سائح.

وتعتمد فرنسا بشكل كبير على قطاع السياحة الذي يمثل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي موفرا مليوني فرصة عمل في القطاع السياحي، ويبلغ  ميزان التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي بحدود 45 مليار يورو سنويا تقريبا.

صناعة السياحة المنظمة العربية للسياحة فرنسا الجانب الفرنسي تبادل التجارب الأمن السياحى

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