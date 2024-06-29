السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف عكة: منظمات الأمن الدولى فشلت فى الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية

الدكتور أشرف عكة
الدكتور أشرف عكة

كشف الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، عن تطور الصراع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن منظمات الأمن الدولي فشلت في الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية.

وأضاف أن المجتمع الدولي اليوم والقادة على المستوى الدولي والعالمي فشلوا في إرساء قواعد السلام هذا العام، وما أدى لاتساع رقعة النزاعات في هذا العدد الكبير من الدول يعني لا شك أولًا أن هناك طبيعة متغيرة لطبيعة وشكل العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن السمة الأساسية بعد نهاية الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي أنهت الصراع بين الشرق والغرب إلى أن كل تلك الافتراضات والنظريات التي عالجت قضايا الأمن الدولي ومفهوم الأمن القومي الذي يعتبر هو ذلك المحدد والبوصلة لأمن الدولة ومصالحها ودورها وسياقاتها العالمية.

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