كيف ستجذب مصر استثمارات أجنبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؟

انطلقت اليوم الجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

إذ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لانعقاد المؤتمر الذي يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

تعزيز التعاون بين مصر وكبرى شركات الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات الأجنبية

وتضمنت فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون بين مصر وكبرى شركات الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات إلى مصر، إذ قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤتمر شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخرًا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي.

أما عن مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديًا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

كما اتفق الجانبان على التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة، تجنبًا من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليًا على نحو يتسم بالخطورة البالغة،

سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار

وخلال الفترة الماضية سعت الدولة المصرية إلى جذب الاستثمارات والتعاون مع شركاء السياسات الاقتصادية الناجحة، إذ أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جهود صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتتواكب مع المتغيرات الجديدة، والتي تهدف إلى ترويج مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، والسياحة .

جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص

وعلى صعيد الاستثمار المحلي فقد نشطت وزارة التخطيط في جذب استثمارات وتحقيق سبل تعاون جديدة بين القطاع الخاص لاسيما خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القيام بتنفيذ 17 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.