زيزو يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - زياد كمال - عمار ياسر - ترافيس موتيابا - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".