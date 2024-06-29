السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

زيزو
زيزو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا 

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.
وتضم قائمة الزمالك كلًا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عمر عبدالعزيز.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد مجدي - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - زياد كمال - عمار ياسر - ترافيس موتيابا - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - محمد عاطف.
خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

الزمالك جوزيه جوميز سيراميكا كليوباترا أحمد مصطفى زيزو دوري نايل

مواد متعلقة

الحكم في استئناف نسب طفل لاعب الزمالك السابق.. اليوم

بعد استعادة نجومه.. الزمالك يستأنف مباريات الدورى بمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأكثر قراءة

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

بعد انقضاء مدة عقوبته.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

قطعوا إيديه بسبب الآثار.. ‏‎النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات بقضية قتل طفل أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه