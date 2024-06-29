السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كسر مفاجئ بخط المياه بميدان فينى بالدقى والدفع بـ7 شفاطات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن وقوع كسر مفاجئ بخط المياه الكائن بشارع السد العالي بمنطقة ميدان فيني بحي الدقي، والذي تسبب في غلق المياه عن عدد من الشوارع المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح. 
 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع.
 

وتابع المحافظ، جهود الإصلاح والتي بدأت بالدفع بعدد 7 شفاطات من شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لشفط المياه الناتجة عن الكسر المفاجئ لعدم إعاقة الحركة المرورية، كما تم توجيه فرق الإصلاح لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة للخط. 


وشدد راشد، على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية.

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