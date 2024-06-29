أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سويسرا مساء اليوم في إطار مباريات دور الـ 16 ببطولة يورو 2024.

وأجرى سباليتي العديد من التغييرات على تشكيل الآتزوري في لقاء اليوم، حيث بدأ فيدريكو كييزا، ستيفان الشعراوي وساكاماكا في خط الهجوم.

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف إيطاليا.. وإيمبولو في هجوم سويسرا

وجاء تشكيل إيطاليا كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، مانشيني، دراميان

خط الوسط: باريلا، فيجولي، كريستانتي

خط الهجوم: الشعراوي، ساكاماكا، كييزا

بينما جاء تشكيل سويسرا كالآتي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: رايدر، شار، أكانجي، رودريجيز

خط الوسط: تشاكا، فرويلر، أيبشير

خط الهجوم: فارجاس، ندوي، إيمبولو

وتأهل منتخب إيطاليا حامل اللقب بصعوبة إلى دور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفضل هدف ماتيا زاكاني في شباك كرواتيا في آخر الدقائق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل، ليؤهل بلاده ويٌقصي رفاق لوكا مودريتش من البطولة.

أما منتخب سويسرا فتأهل إلى ذلك الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، دون هزيمة، بعد أن كان قريبًا من الفوز على منتخب ألمانيا صاحب الأرض في الجولة الثالثة، قبل تعادل الألمان بهدف قاتل قبل النهاية.

وكان المنتخبان قد تواجها من قبل في دور المجموعات للنسخة السابقة يورو 2020 قبل 3 سنوات، وانتهت المباراة حينها بانتصار كاسح للطليان بثلاثية نظيفة، والذي أكمل فيما بعد مشواره لتحقيق اللقب.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي يديرها تحكيميًا البولندي سيمون مارسينياك، ضد المنتصر من المباراة التي ستجمع منتخبي إنجلترا وسلوفينيا.