"حماة الوطن" بالخارج: كلمة السيسى بمؤتمر الاستثمار الأوروبى وضعت إطارًا لتعاون بناء يخدم الطرفين

قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاء ترجمة حقيقية لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية وإيمانا من دول الاتحاد الأوروبي بدور مصر المحوري، وأهمية الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المتنوعة بمصر، خاصة في البنية التحتية والصناعة والمشروعات الخضراء، وغيرها.



وأشار المهندس علاء زياد إلى أنه بفضل جهود القيادة السياسة تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا في شتى المجالات والوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضاف أن المحاور الستة التي شكلها التعاون المصري- الأوروبي يأتي على رأسها محور الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وغيرها.

ونوه بأن جملة الاستثمارت الأوروبية المتفق عليها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2027، تهدف لدعم الاقتصاد المصرى ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.