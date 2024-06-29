السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" بالخارج: كلمة السيسى بمؤتمر الاستثمار الأوروبى وضعت إطارًا لتعاون بناء يخدم الطرفين

المهندس علاء زياد
المهندس علاء زياد

قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاء ترجمة حقيقية لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية وإيمانا من دول الاتحاد الأوروبي بدور مصر المحوري، وأهمية الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المتنوعة بمصر، خاصة في البنية التحتية والصناعة والمشروعات الخضراء، وغيرها.

txt

سياسيون وخبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة

txt

"الشعب الجمهورى": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر


وأشار المهندس علاء زياد إلى أنه بفضل جهود القيادة السياسة تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا في شتى المجالات والوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضاف أن المحاور الستة التي شكلها التعاون المصري- الأوروبي يأتي على رأسها محور الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وغيرها.

ونوه بأن جملة الاستثمارت الأوروبية المتفق عليها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2027، تهدف لدعم الاقتصاد المصرى ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.

المهندس علاء زياد حزب حماة الوطن المصريين بالخارج الاستثمار الأوروبي السيسي مؤتمر الاستثمار الاوروبي

الأكثر قراءة

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

بعد انقضاء مدة عقوبته.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن المخابز

ضبط سيدة حاولت خطف طفل فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه