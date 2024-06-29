السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشاهد: مؤتمر الاستثمار يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شارك المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة  التجارية، في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو من العام الجارى

وأكد الشاهد أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى. بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار

وثمن الشاهد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل طمانة للمسثمرين، وأن الأقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي ورفع معدلات النمو،وجذب المستثمرين.

الغرف التجارية: ضرورة عودة مساهة القطاع الخاص فى الاقتصاد لـ75%

ولفت " الشاهد " أن توقيت انعقاد المؤتمر يتزامن مع انطلاق احتفالات مصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبالجمهورية الجديدة مما يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

أضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن المؤتمر يعد خطوة هامة في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة وبموجبها سيتم تمويل بعض المشروعات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 - 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي.

قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 

واستطرد أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار، في عام 2022 بانخفاض قدره نحو 19.2%. كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 بارتفاع 156.3%.

قيمة التبادل التجاري الاتحاد الأوروبي قيمة استثمارات الاستراتيجية رئيس الغرفة التجارية للجيزة الوضع الاقتصادى الاقتصاد المصرى المفوضية الاوروبية المهندس اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية مؤتمر الاستثمار المصري

مواد متعلقة

الغرف التجارية: ضرورة عودة مساهة القطاع الخاص فى الاقتصاد لـ75%

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ودعوات تحريضية بـ الإسكندرية

فتاة جامعة أسيوط تبكى وتكشف كواليس فيديو الرقص: أنا ناجحة من غير تريند

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه