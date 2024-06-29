الشاهد: مؤتمر الاستثمار يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية

شارك المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو من العام الجارى

وأكد الشاهد أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى. بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار

وثمن الشاهد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل طمانة للمسثمرين، وأن الأقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي ورفع معدلات النمو،وجذب المستثمرين.

ولفت " الشاهد " أن توقيت انعقاد المؤتمر يتزامن مع انطلاق احتفالات مصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبالجمهورية الجديدة مما يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

أضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن المؤتمر يعد خطوة هامة في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة وبموجبها سيتم تمويل بعض المشروعات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 - 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي.

قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

واستطرد أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار، في عام 2022 بانخفاض قدره نحو 19.2%. كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 بارتفاع 156.3%.