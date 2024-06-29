التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

خلال التعاملات المسائية شهد متوسط سعر الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ليبلغ نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2024 في مصر

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في البنوك المصرية

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر صرف الدولار والعملات، الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال التعاملات المسائية، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 47.96 للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.76 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.