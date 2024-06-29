الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته بمحافظة الغربية عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لها.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها (سن عام والنصف)، فوجئت بقيام (سيدة أخرى) كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية").

وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (سن 3، 5 سنوات)، وقيامها باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلًا من أحد نجليها عن طريق الخطأ.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.