أحمد أبواليزيد يستعرض جهود الدولة فى المشروعات الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في التوسع في المشروعات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية بتوجيهات القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية، حيث تمت زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4.5 مليون فدان لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية، ما ساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية، وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وأيضًا زيادة معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وطوال الأزمات العالمية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية.

وأضاف أبواليزيد، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي على مدار الـ10 سنوات الماضية وتبني الاستغلال الأمثل للطاقة ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة تم إنشاء مصانع أسمدة جديدة، وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المراحل الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، كذلك التوسع في مساحات أراضٍ كبيرة، مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتمت زراعة منه على أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضًا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة إحياء 600 ألف فدان ستتم زراعتها في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية وأن إنتاجية الفدان من الزراعات المحمية يعادل إنتاجية 5 أفدنة، كذلك المشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.

وأوضح "أبواليزيد" أنه بدون هذه المشروعات كان ستكون هناك أزمة حقيقية في الأمن الغذائي وأن روسيا وأوكرانيا لديهما 30% احتياطي الحبوب في العالم، وأن الدولة كانت تقوم على وتيرة نمو تتسم بتحديث العمليات الزراعية وبسببها حدثت قفزات نوعية في الاستصلاح وزرع المحاصيل الاستراتيجية لتغطية جزء من الأمن الغذائي، وتكون هناك إتاحة لسلعة وجودتها وأيضًا استدامة لذلك، وأن صادرات مصر في السلع الزراعية الطازجة كانت لا تتخطى 3 ملايين طن وفي عام 2023 تخطت 6.5 مليون طن بحوالي 3.5 مليار دولار وسلع زراعية مصنعة تأتي من القيمة المضافة بحوالي 4.2 مليار دولار، وهذا يعني أن هناك ثقة في جودة المنتج المصري وأن مصر أخذت المرتبة الأولى في تصدير الموالح على مستوى العالم.

وأشاد "أبواليزيد" بأهمية الأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة المصرية مصر لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع ما أدى إلى الحد من هدر المياه، أيضًا المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلًا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس كانت قد كرمت العالم المصري الدكتور أحمد أبواليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس لحصوله على جائزة النشر العلمي الدولي ما ساهم في رفع التصنيف الدولى للجامعة في مجال النشر العلمي، حيث تم تكريمه لاختيار أحد أبحاثه كأفضل بحث منشور عالميًا في دورية Agronomy ومقرها سويسرا.