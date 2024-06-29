السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير تربوى يحلل صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

جريدة الدستور

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أسباب صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت هذه الشكاوى، فإن الصعوبات في الامتحان يمكن عزوها إلى عدة أسباب:

- أسئلة الامتحان جديدة تماما ومن ثم لا أحد على وجه الأرض يستطيع تحديد ما إذا كانت سهلة أو صعبة وسيتبين ذلك بعد التصحيح والذي قد يكشف عن صعوبة بعض الأسئلة، وهذه الخطوة يعنى تجريب الامتحان لأول مرة؛ بينما كان الأمثل هو إجراء هذه الخطوة في امتحانات سابقة وحساب مستويات سهولة وصعوبة كل سؤال ثم نأتى باسئلة مكافئة للأسئلة متوسطة الصعوبة فقط.

- تكليف واضعي الأسئلة بوضع أسئلة مرتفعة المستوى يجعلهم يتفنون في صياغتها وفقا لمستواهم وليس مستوى الطالب.

- إذا فرضنا أنه يتم سحب هذه الأسئلة من بنك الأسئلة من فئة الأسئلة المميزة، فإن هناك عشرات الأسئلة المماثلة من الأسئلة المميزة والتى تتفاوت في صعوبتها وقد يكون الاختيار وقع فقط على الأسئلة الأصعب.

جدول المواصفات

- أي امتحان لا بد أن يكون مبنيا على ما يسمى بجدول المواصفات الذي يضمن توزيع الأسئلة بشكل متوازن على جميع موضوعات المنهج وجميع مستويات الأهداف بشكل متوازن؛ فهل تم ذلك؟ مع وجود شكاوى بأن الكثير من الأسئلة جاءت من أحد الفصول، وجاءت معظم الأسئلة تقيس مستويات عليا فقط؟

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- وضع الأسئلة وصياغتها علم له شروط معينة وتدريب وخبرة لا يتوافر في الغالب إلا لدى المتخصصين ووضع أي سؤال بصياغة غير دقيقة  قد يجعل الطالب يجيب بشكل خاطئ.

- وجود أي خطأ في أي سؤال يقتضي حذف هذا السؤال وتوزيع درجته سواء كان هذا الخطأ في رقم أو في صياغة وهو ما حدث اليوم.

التقويم التربوي الفيزياء الشعبة العلمية التصحيح امتحانات سابقة

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