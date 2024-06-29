الشيخ رمضان عبدالمعز يستهل حلقة "لعلهم يفقهون" بالدعاء لأهلنا في فلسطين

استهل الشيخ رمضان عبدالمعز، حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمُذاع على قناة "dmc"، بالدعاء، حيث خصصه لأهالي فلسطين ولكل المسلمين.

وتابع عبدالمعز، اليوم السبت: "اللهم يا قوي يا متين انصر أهلنا في فلسطين عجل لهم بالفرج والنصر وأمدهم بمدد من عندك يا كريم واكشف الغمة عن هذه الأمة وأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب".

وأضاف: "اللهم إننا نسألك الإخلاص والقبول وأكرمنا يا مولانا برؤية الرسول ومنّ علينا بجواره، للهم اننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يسّرنا دوما يسّرنا دوما لليسرى وجنّبنا العسرى وأغفر لنا في الآخرة والأولى.. اللهم إنا نسألك يا مولانا نسألك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب فضلك وافتح لنا أبواب كرمك وأبواب رزقك وأبواب سترك وأبواب مغفرتك وعافيتك".

وواصل: "اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك اجعلنا اغنى خلقك بك اجعلنا اغنى خلقك بك وأحوج خلقك إليك ولا تقطع عن مددك ولا تكشف عنا سترك ولا تسلب عنا نعمك ولا تنسينا ذكرك يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعفو عننا وكون لنا حيث كنا".