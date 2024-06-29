رزق الغلابة.. مهن شاقة تحت حرارة الشمس الحارقة

مع ارتفاع درجة الحرارة والشمس الحارقة يتجنب الكثير المشي في الشوارع والخروج في الأوقات المشمسة إلا للضرورة كالذهاب إلى العمل أو أغراض مهمة أخرى وتتعرض مصر خلال الأيام الأخيرة إلى موجات حارة كبيرة لم تصل إليها في سنوات سابقة، مما جعل الكثيرين يتجهون إلى الشواطئ لقضاء عطلة، حيث المناطق الساحلية وانخفاض درجات الحرارة.

وفي أماكن أخرى نجد محمد بائع عصير البرتقال، يقف داخل موقف السيارات المجاور لمحطة مترو كلية الزراعة، ويقول: "أبدأ يومي الساعة السادسة صباحًا وأذهب إلى سوق العبور لأشتري البرتقال وأقف مكاني لأبدأ في عصر البرتقال وتجهيز الثلج وأنتظر رزقي والجو يكون صعبا جدا، لكن هذا الموسم الخاص بي وتلك المهنة لا أعرف سواها، حيث إن الزحام يبدأ بعد الظهر، في تلك الفترة ذروة خروج الموظفين من أعمالهم والطلاب من الامتحانات، ولا أدقق في الأسعار من يطلب بأي سعر أبيع له على حسب طلبه والأرزاق من الله وأنا ربنا بيرزقني".

عم سيد بائع التين الشوكي

يقف عم سيد في أحد الأنفاق المقاربة لمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، عم سيد البالغ من العمر 52 سنة يقول: "الجو بيبقي حر وأنا ببقى واقف مستني الرزق وبغسل التين وأنظفه للناس والجو حر بس ده رزقي ورزق عيالي وربنا بيقوي وأنا بحب مهنتي اللي معرفش غيرها".

وفي منطقة شبرا يقف علي بائع الذرة المشوي في أحد مواقف السيارات تحت حرارة الشمس وأمام شواية الفحم قائلا: "أبدأ في إشعال النار ولشوي الذرة وأنتظر رزقي"، وعن سؤاله عن حركة البيع والشراء في تلك الأجواء الحارة، قال: "الأكلة دي عشق للناس بتطلب مني في عز ما الجو بيبقي نار وساعات مش بكون قادر من الجو، خاصة إني بشوي وأقف قدام النار بس ربنا بيقوي ويعين".

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