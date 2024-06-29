إلهام شاهين لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو خلّصتنا من الإرهاب

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من أول المواطنين الذين قرروا النزول إلى الميدان وجمع استمارات تمرد؛ للوقوف في وجه الظلم والطغيان والجماعات الإرهابية التي كانت ستتسبب في دمار مصر، تحت شعار الدين: "وهم لا يعرفون عن الله شيئًا".

وتابعت شاهين، لـ"الدستور":"ثورة 30 يونيو كانت هى السبب الرئيسي في عودة مصر مرة أخرى، وحافظت على ثقافتنا وهويتنا المصرية التي كانت تريد الجماعة الإرهابية طمسها نهائيًا، وذلك من خلال أخونة أجهزة الدولة جميعها، وكل شىء يكون تحت إشرافها لصالح الأجندات الخارجية".



