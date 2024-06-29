السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلهام شاهين لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو خلّصتنا من الإرهاب

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من أول المواطنين الذين قرروا النزول إلى الميدان وجمع استمارات تمرد؛ للوقوف في وجه الظلم والطغيان والجماعات الإرهابية التي كانت ستتسبب في دمار مصر، تحت شعار الدين: "وهم لا يعرفون عن الله شيئًا".

وتابعت شاهين، لـ"الدستور":"ثورة 30 يونيو كانت هى السبب الرئيسي في عودة مصر مرة أخرى، وحافظت على ثقافتنا وهويتنا المصرية التي كانت تريد الجماعة الإرهابية طمسها نهائيًا، وذلك من خلال أخونة أجهزة الدولة جميعها، وكل شىء يكون تحت إشرافها لصالح الأجندات الخارجية".

إلهام شاهين لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو خلّصتنا من الإرهاب

إلهام شاهين تحتفل مع صناع فيلم "ولاد رزق 3" بتصدره شباك التذاكر (صور)


 

الفنانة الهام شاهين إلهام شاهين ثورة 30 يونيو 30 يونيو مصر

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