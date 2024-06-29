السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة.. كيف تحافظ الشيف نادية السيد على وزنها؟

نادية السيد
نادية السيد

تصدرت الشيف نادية السيد، التريند بسبب فيديو لها عن طريقة عمل جديدة للكيك في فنجان النيش.

ورغم تقديمها العديد من وصفات الكيك في "مج" إلا أن كيك الفنجان، تحول لتريند، بسبب قدسية "النيش" عند الأمهات المصرية، وانهالت التعليقات الساخرة، عن التجرؤ على الاقتراب من النيش.

اشتهرت الشيف نادية السيد، بتقديم وصفات أكل حلو وحادق تتميز بالدسامة، ورغم  أن تلك الوصفات تساعد على اكتساب الوزن، إلا أنها نجحت في الحفاظ على رشاقتها.

وكشفت السيد خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، سر حفاظها على وزنها، رغم ما تقدمه من أكلات، قائلة إنها دائما تحسب الحلويات ضمن السعرات الحرارية التي تتناولها، ولا تبدأ اليوم بها، كما أنها تحرص على ممارسة رياضة المشي أو الجري يوميًا. 

 

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