السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عنصرين إجراميين 15 يومًا بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام

حبس شخصين
حبس شخصين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس عنصرين إجراميين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام بالقاهرة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،100 مليون جنيه تقريبًا، مُتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

 

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بقسم أول السلام، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

اضي المعارضات تجديد حبس عنصرين إجراميين محكمة الجنح المختصة بحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - قسم أول السلام

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